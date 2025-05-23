Donald Trump ile ilk bağlantı ve ilişkilerinin gelişimi

Elon Musk’ın Donald Trump ile ilk belgelenmiş teması, 14 Aralık 2016’da New York’taki Trump Tower’da gerçekleşti. Bu toplantı, Trump’ın seçilmiş başkan olarak teknoloji sektörünün liderleriyle bir araya geldiği bir etkinlikti.



Katılımcılar arasında Apple CEO’su Tim Cook, Amazon CEO’su Jeff Bezos ve Google’ın kurucu ortağı Larry Page gibi isimler yer aldı. Musk, bu toplantının ardından Trump’ın Stratejik ve Politika Forumu ile İmalat İşleri Girişimi’ne katılmayı kabul etti. Musk’ın bu konseylere katılması, Trump’ı 2016 seçimleri öncesinde eleştirmesine rağmen, iş dünyası lideri olarak politik süreçlere dahil olma isteğini yansıttı.

Danışmanlık ve ayrılık

2016 sonlarında ve 2017 başlarında Musk, Trump’ın danışmanlık konseylerinde aktif bir rol oynadı. Göçmenlik ve iklim değişikliği politikaları gibi konularda görüşlerini dile getirdi. Ancak, Haziran 2017’de Trump’ın ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çekme kararı, Musk’ın konseylerden istifa etmesine yol açtı. Musk, bu kararın “Amerika ve dünya için iyi olmadığını” belirtti ve danışmanlık rollerinden ayrıldı.

2020'de yeniden temas

Musk ve Trump, 2020’nin başlarında, COVID-19 pandemisi öncesinde, Tesla’nın Meksika’da bir gigafactory kurma planlarını tartışmak için bir araya geldi. Bu toplantı, Musk’ın Trump ile iş odaklı bir ilişkiyi sürdürdüğünü gösteriyor, ancak bu dönemde siyasi bir yakınlık olduğuna dair kanıt bulunmuyor.

2024'te yakınlaşma

Musk’ın Trump ile ilişkisi, 2024’te dramatik bir şekilde yeniden canlandı. Şubat 2024’te Musk, Florida’daki bir toplantıda Trump’ı desteklemek için özel görüşmeler yaptı. Temmuz 2024’te, Pennsylvania’daki bir Trump mitinginde gerçekleşen suikast girişimi sonrasında Musk, Trump’ı “dayanıklı” olarak nitelendirerek resmi olarak desteklediğini açıkladı. Musk, Trump’ın kampanyasına 250 milyon dolardan fazla bağış yaptı ve mitinglerde yer aldı.