Üniversitelerde Gazze protestoları

İSVİÇRE

İsviçre'deki Cenevre ve Lozan üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'daki üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteriler sürüyor.

Cenevre Üniversitesi, 13 Mayıs 2024 Cenevre Üniversitesi, 13 Mayıs 2024



Üniversite yönetiminden Gazze konusunda net bir tavır almasını talep eden öğrenciler, bu talebin karşılanmaması halinde eylemlerini aralıksız sürdürmeyi planlıyor.