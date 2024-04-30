COLUMBIA'DAN TÜM DÜNYAYA
Üniversitelerde Gazze protestoları
ABD'nin Columbia Üniversitesinde 17 Nisan’da başlayan, polisin yüzlerce öğrenciyi gözaltına almasının ardından dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterileri, tüm engellemelere rağmen sürüyor.
Yüz binlerce üniversite öğrencisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüslerde toplanıyor.
George Washington Üniversitesi, 8 Mayıs 2024
George Washington Üniversitesi, 8 Mayıs 2024
Columbia Üniversitesi, 30 Nisan 2024
Columbia Üniversitesi, 30 Nisan 2024
California Üniversitesi, 6 Mayıs 2024
California Üniversitesi, 6 Mayıs 2024
DePaul Üniversitesi, 6 Mayıs 2024
DePaul Üniversitesi, 6 Mayıs 2024
Columbia Üniversitesi, 30 Nisan 2024
Columbia Üniversitesi, 30 Nisan 2024
UC Berkeley, 8 Mayıs 2024
UC Berkeley, 8 Mayıs 2024
Gün gün protestoların yayılma haritası
3 bine yakın gözaltı
ABD ve Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde polisin sert müdahalelerine rağmen gösteriler devam ediyor.
Kolej ve üniversite kampüslerinde kamplar kuran üniversiteliler, uzun zamandır görülmeyen protestolar gerçekleştirirken, polisin sert müdahalesi sonucu şimdiye kadar okul yönetimlerinin talebiyle 2 bin 900’den fazla kişi gözaltına alındı.
- ABD, Avrupa ve Avustralya'daki üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri yaygınlaşarak devam ediyor
- ABD'nin Columbia Üniversitesindeki Gazze Dayanışma Kampı polisin müdahalesiyle dağıtıldı
Protestocu öğrenciler, okullarının İsrail’le bağlarını kesmelerini talep ediyor.
Kampüslerin merkezinde oluşturulan Gazze Dayanışma Kamplarında Filistin'e destek gösterileri sürerken, göstericiler, İsrail'e yönelik yatırımların durdurulması için sloganlar atarak yürüyüş düzenliyor. Öğrenciler zaman zaman polisin sert müdahaleleriyle karşılaşıyor.
Columbia Üniversitesi, 29 Nisan
Columbia Üniversitesi, 3 Mayıs
ABD üniversitelerindeki protestolarda gözaltı ve tutuklu sayısı
Protestoların yeni merkezi: Avrupa
Avrupa'daki birçok üniversitede de öğrenciler Filistin'e destek vermek için düzenledikleri protestoları sürdürüyor.
Fransa, Almanya, İngiltere başta olmak üzere kıtanın birçok yerine yayılan İsrail protestolarında öğrenciler sert polis müdahaleleri ve göz altılarla karşı karşıya kalıyor.
FRANSA
Fransa'nın başkenti Paris'te polis ekipleri, Sorbonne Üniversitesi'nin önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere karşı biber gazı kullandı.
Sorbonne Üniversitesi'nin amfisinde kamp kuran eylemciler, üniversite yönetiminin Gazze'deki "soykırıma" katkı sağlayan üniversite ve firmalarla ortaklıklarına son vermesini talep etti.
Üniversiteye giren polisler, amfide eylem yapan öğrencileri de zorla dışarı çıkardı.
Sorbonne Üniversitesinde 86 kişi gözaltına alınırken, tutuklamalar, yaklaşık 100 öğrencinin üniversitedeki bir konferans salonuna girip iki saat boyunca yerleşme eylemi yapmasının ardından gerçekleşti.
İNGİLTERE
Protestolar, İngiltere'deki Oxford, Cambridge, University College London (UCL), Newcastle, Sheffield, Warwick, Birmingham, Liverpool ve Manchester üniversitelerinde de sürüyor.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkedeki üniversitelerde süren Filistin'e destek eylemlerine tepki göstererek "Üniversitelerde bir grup azınlık, diğer öğrencilerin eğitimini ve yaşantısını etkiliyor." dedi.
Oxford Üniversitesinde görev yapan yaklaşık 500 akademisyen ve araştırmacı, üniversitenin Gazze'deki eğitim hayatına destek vermesi için çağrıda bulundu.
Talepler arasında üniversitenin müfredatı ile çevrim içi kaynak ve eğitimlerin Gazze'li akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere açılması da yer aldı.
ALMANYA
Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, 3 Mayıs'ta Humboldt Üniversitesi bahçesine girerek oturma eylemi yapan Filistin destekçilerine müdahalede bulundu.
Yoğun güvenlik önlemi alan Berlin polisi, 3 saat bekledikten sonra gruba müdahale ederek Filistin destekçilerini üniversite bahçesinden çıkarttı.
Müdahale sırasında polise direnen bazı göstericiler, kimlik tespiti yapılmak üzere geçici olarak gözaltına alındı.
Göstericiler, oturma eyleminde "Özgür Gazze", "Almanya, İsrail'e silah sevkiyatını durdur", "Soykırımı durdurun", "Yaşasın Filistin" sloganları attı.
HOLLANDA
Hollanda'da 6 Mayıs'ta Amsterdam Üniversitesi'nde başlayan ve Utrecht Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.
Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Kraliyet Sanat Akademisi (KABK) yönetimi, Kudüs'teki Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi ile işbirliğini iptal etme kararı aldı.
İTALYA
İtalya'da Milano Devlet Üniversitesi (Statale), Bolonya Üniversitesi, Floransa Üniversitesi, Napoli'deki 2. Federico Üniversitesi, Politeknik Üniversitesi, Roma Sapienza Üniversitesinde okuyan öğrenciler, Filistin ile dayanışmalarını göstermek ve aynı zamanda okullarının İsrail'deki akademilerle olan bilimsel işbirliği anlaşmalarını durdurması çağrısıyla kampüslerde çadırlar kurarak gösteri yaptı.
İSVİÇRE
İsviçre'deki Cenevre ve Lozan üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'daki üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteriler sürüyor.
Üniversite yönetiminden Gazze konusunda net bir tavır almasını talep eden öğrenciler, bu talebin karşılanmaması halinde eylemlerini aralıksız sürdürmeyi planlıyor.
DANİMARKA
Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nde ABD'nin Güney California Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinin polis tarafından dağıtılmasına tepki gösteren öğrenciler, dayanışma amacıyla kampüste kamp kurdu.
Türkiye'deki üniversite protestoları
Dünya genelinde üniversitelerde başlatılan Gazze’ye destek eylemlerine Türkiye’deki üniversiteler de yoğun katılım gösteriyor.
Aralarında Boğaziçi, Galatasaray, ODTÜ gibi üniversitelerin de bulunduğu Türkiye’nin farklı illerindeki 100’ü aşkın üniversitede düzenlenen yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, konferans gibi çeşitli etkinliklerle Filistinlilere destek veren üniversiteliler ve akademisyenler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasını istiyor.
Yüzü aşkın üniversitede gösteri
Dokuz Eylül Üniversitesi, 7 Mayıs 2024
Dokuz Eylül Üniversitesi, 7 Mayıs 2024
Boğaziçi Üniversitesi, 2 Mayıs 2024
Boğaziçi Üniversitesi, 2 Mayıs 2024
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), 7 Mayıs 2024
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), 7 Mayıs 2024
Hacettepe Üniversitesi, 8 Mayıs 2024
Hacettepe Üniversitesi, 8 Mayıs 2024
Galatasaray Üniversitesi, 3 Mayıs 2024
Galatasaray Üniversitesi, 3 Mayıs 2024
HAZIRLAYANLAR
Görsel ve metin tasarımı: Özgür Güz, Muhammed R. M. Deniz, Ceyhan Arslan, Emre Özkan, Eşref Fahri, Mustafa Fuat Er
Veri: Burak Erdal, Özgür Güz, Ogün Duru, Orhan Topal, Önder Felek, Zehra Melek Çat, Yunus Okur, Cemal Aşan, Yücel Velioğlu, Ahmet Kaplan, Salih Baran, Kerem Kocalar, Erdinç Aksoy, Ahmet Caner Baysal, İbrahim Erikan
Görseller: Selçuk Acar, Berkan Çetin, Ekber Türkoğlu, Evrim Aydın, Mehmet Kara, Adem Kutucu, Barış Seçkin, Muhammed İkbal Arslan, Mouneb Taim, Ray Tang, Grace Hie Yoon, Lokman Vural Elibol, Jacek Boczarski, Yasin Öztürk, Cüneyt Karadağ, Louise Bihan, Muhammed Yaylalı, Tayfun Coşkun, Tunahan Akgün, Recep Bilek
Yayın tarihi: 29 Mayıs 2024
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